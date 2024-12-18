Natan обратился к жене в шоу после скандала: «Мне не справиться без тебя»

Певец Natan (Натан Миров) обратился к жене Анастасии Шевцовой в шоу «Сессия» на VK Видео.

Миров назвал Шевцову «лапой» и признался ей в любви. Артист понадеялся, что в нем осталось что-то хорошее, несмотря на его поступки. Он признает, что сам все потерял, однако надеется на примирение.

«Как бы это эгоистично ни звучало, даже сейчас мне не справиться без тебя. Всё, что я могу сказать тебе, огромное спасибо. Спасибо, это лучшая часть всей моей счастливой и неудачной жизни. И это единственное, за что я хочу цепляться. Даже не за самого себя. Ты и есть напоминание того, что всё-таки что-то хорошее было. Я благодарен тебе за все. Люблю тебя», — поделился исполнитель.

Natan рассказал, что жена рассталась с ним исключительно из-за измен, которые происходили задолго до съемок шоу «Звезды в Африке». Певец объяснил, что оправдывал свои походы к другим женщинам тем, что супруга якобы недодала ему внимания.

«Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию. Подойти к жене и прямо сказать: «Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим». Но я этого не сделал. Вот что я сделал: я зассал и скрыл это», — рассказал певец.

Ранее Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan.