Алина Загитова рассказала, как планирует встретить Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сыграет главную роль в новогоднем ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге. Один из показов состоится 31 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный», затем фигуристка надеется успеть в Москву к семье. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Новый год — это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что все-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьей, с родными и близкими. Уже больше четырех лет я начинаю 31 декабря с выступлений для зрителей. Да, такая традиция — радовать их. И этот год не исключение», — поделилась Загитова.

В новогоднем шоу спортсменка воплотит на льду роль Одиллии — дочери злого волшебника, которая притворяется Одеттой и в образе Черного Лебедя обольщает принца Зигфрида. Других персонажей в «Лебедином озере» сыграют Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие знаменитые фигуристы.

Ранее Загитова рассказала, что согласилась принять участие в шоу Навки, потому что ей было интересно сыграть отрицательную героиню.