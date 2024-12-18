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Алина Загитова сыграет Одиллию в ледовом шоу «Лебединое озеро»

Фигуристка Загитова заявила, что ей интересно играть злодейку в шоу Навки

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Пресс-служба шоу «Лебединое озеро»

Премьера новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге. Олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграет в шоу роль Одиллии — дочери злого волшебника, которая притворяется Одеттой и обольщает принца Зигфрида. В комментарии «Газете.Ru» фигуристка призналась, что ей было интересно сыграть отрицательную героиню.

«Я согласилась, потому что мне интересен этот сложный образ, еще и отрицательный. Советую любителям фигурного катания прийти на шоу. Оно привлекает красочностью, яркостью программы», — сказала Загитова.

В пресс-службе шоу отметили, что гостей ждет аудиовизуальное представление с номерами фигуристов, полётами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звезд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий.

Главные роли в «Лебедином озере» также сыграют Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

Шоу будет идти до 7 января в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Ранее фигуристка Навка призналась, что будет встречать Новый год дома.

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