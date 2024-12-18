Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Майки Мэдисон засыпала под ролики на русском языке ради фильма «Анора»

Актриса Майки Мэдисон: по 10 часов слушала русскую речь на YouTube ради «Аноры»

close
CAP/TFS/Image supplied by Capital Pictures/Global Look Press

Актриса Майки Мэдисон призналась в беседе с Памелой Андерсон, что тщательно готовилась к роли стриптизерши в фильме «Анора». Об этом сообщает Variety.

По словам знаменитости, она начала с малого — занималась на пилоне и проходила курсы для работниц секс-индустрии. Она пыталась узнать о героине все: какое у нее было детство и какие сигареты она курит.

В драмеди героиня Мэдисон говорит по-русски, поэтому актрисе пришлось с нуля учить язык. Актриса рассказала, что ее бабушка знала русский, но не передала знания ее отцу.

«Мне хотелось, чтобы [в фильме] была американизированная версия русского. Я засыпала, слушая русскую речь на YouTube по 10 часов. И просто как можно больше впихивала в себя Duolingo (платформа для изучения языков, — «Газета.Ru»)», — заявила артистка.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж может вернуться к роли Призрачного гонщика в новых «Мстителях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами