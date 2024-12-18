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В Сибири заморозили мюзикл по мотивам фильма «Титаник»

Предполагаемую премьеру российского мюзикла «Титаник» перенесли на 2025 год

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Paramount Pictures/20th Century Fox

Новосибирский музыкальный театр заморозил производство мюзикла о крушении лайнера «Титаник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьера мюзикла, который частично поставлен по мотивам одноименного фильма 1997 года режиссера Джеймса Кэмерона, должна была состояться в театральном сезоне 2024-2025. Над постановкой работали драматург Константин Рубинский из Москвы и композитор Владимир Баскин из Санкт-Петербурга.

К основному сюжету должны были добавиться персонажи русского торговца и немецкого шпиона.

Работа над новым вариантом пьесы будет окончена в январе.

«Автор Константин Рубинский в данный момент дорабатывает пьесу, первый акт он уже передал в театр. Но проект будет отложен на некоторое время в связи со сменой руководства театра», — уточнили в театре.

Предполагаемую премьеру постановки перенесли на 67-й сезон (2025-2026).

Недавно директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, возглавлявший учреждение с 1995 года, сложил свои полномочия по решению учредителя. Новосибирский музыкальный театр — обладатель 15 театральных премий «Золотая маска» — самого большого количества среди всех региональных театров.

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