Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские критики назвали лучший сериал 2024 года

Российские кинокритики назвали главным сериалом года «Трассу» Душана Глигорова

close
Okko

Российские кинокритики назвали лучший, на их взгляд, сериал 2024 года. Результаты опроса кинообозревателей опубликовал портал «Кино-театр.ру».

Главным сериалом года с большим отрывом оказалась «Трасса» Душана Глигорова по сценарию Олега Маловичко «Трасса», вышедшая на стриминговом сервисе Okko. До этого Маловичко и Глигоров работали над сериалами «Хрустальный», «Химера».

По сюжету «Трассы» главная героиня Светлана отправляется на поиски приемной дочери, уехавшей искать настоящих родителей. В курортном городе, куда приезжает женщина, также разворачивается трагедия вокруг попавшего в беду подростка.

В топ-5 также вошли «Дайте шоу» Дмитрия Литвиненко, «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова, «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, «Она такая классная».

В первой десятке также оказались «Лихие», «Преступление и наказание», «Юг», «Калимба» и «Первый номер».

Накануне самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее стало известно, что режиссеры Шипенко, Нужный и Локшин стали самыми кассовыми в РФ в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами