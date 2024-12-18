Российские критики назвали лучший сериал 2024 года

Российские кинокритики назвали лучший, на их взгляд, сериал 2024 года. Результаты опроса кинообозревателей опубликовал портал «Кино-театр.ру».

Главным сериалом года с большим отрывом оказалась «Трасса» Душана Глигорова по сценарию Олега Маловичко «Трасса», вышедшая на стриминговом сервисе Okko. До этого Маловичко и Глигоров работали над сериалами «Хрустальный», «Химера».

По сюжету «Трассы» главная героиня Светлана отправляется на поиски приемной дочери, уехавшей искать настоящих родителей. В курортном городе, куда приезжает женщина, также разворачивается трагедия вокруг попавшего в беду подростка.

В топ-5 также вошли «Дайте шоу» Дмитрия Литвиненко, «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова, «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, «Она такая классная».

В первой десятке также оказались «Лихие», «Преступление и наказание», «Юг», «Калимба» и «Первый номер».

Накануне самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее стало известно, что режиссеры Шипенко, Нужный и Локшин стали самыми кассовыми в РФ в 2024 году.