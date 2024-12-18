«Никто не замечал, что он болен»: Гордон высказалась о кончине Яниса Тиммы

Юрист, блогерша Екатерина Гордон высказалась о кончине баскетболиста Яниса Тиммы — экс-супруга певицы Анны Седоковой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Гордон процитировала Седокову, которая после трагедии заявила, что с бывшим мужем «жила в аду», а в предыдущих интервью обсуждала заработок Тиммы.

«Как будто и не важно, что рядом ходил глубоко несчастный человек. И никто-никто не замечал, что он серьезно болен…» — пишет Гордон.

Юрист назвала случившееся с мужчиной нелепым и грустным инцидентом и намекнула, что жалко ей только его.

«Тупо жалко парня. И честно… именно его», — заключила она.

Яниса Тимму нашли в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Спасти его не удалось. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

17 декабря Седокову госпитализировали по настоянию невролога.

Ранее подписчики экс-супруга Седоковой назвали тату баскетболиста пророческими.