Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Худрук российского театра оценила востребованность мюзиклов

Худрук театра «Карамболь» Брондз: мюзиклы востребованы в России

close
Depositphotos

Развлекательные театральные жанры, включая мюзиклы и музыкальные фестивали, важны для России даже в «непростые времена». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор и художественный руководитель театра «Карамболь», заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

По ее словам, мюзикл является одним из самых популярных жанров, который востребован у зрителей, а фестивали — необходимы «для нашей культуры».

«У нас, например, уже выросло целое поколение на наших музыкальных спектаклях. Наш театр в этом сезоне отмечает особую дату — 35 лет мы выпускаем спектакли, которые с успехом идут на сцене и ездят по всей стране. И если люди столько лет ходят на них, а потом, став взрослыми, приводят своих детей, это говорит о том, что мы нужны зрителю. В развлекательных жанрах есть потребность», — подчеркнула Брондз.

Поэт-песенник, член Союза Писателей Москвы Сергей Сашин до этого говорил, что мюзиклы в России являются «очень прибыльным проектом», если знать, как его поставить. По его словам, в мюзикле важно использовать мелодии и звуки, которые стали современными и популярными. Для этого над ним должны работать хорошие композиторы, уточнил Сашин.

Ранее худрук «Карамболя» рассказала об участии в фестивале «Музыкальное сердце театра».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами