Худрук российского театра оценила востребованность мюзиклов

Развлекательные театральные жанры, включая мюзиклы и музыкальные фестивали, важны для России даже в «непростые времена». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор и художественный руководитель театра «Карамболь», заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

По ее словам, мюзикл является одним из самых популярных жанров, который востребован у зрителей, а фестивали — необходимы «для нашей культуры».

«У нас, например, уже выросло целое поколение на наших музыкальных спектаклях. Наш театр в этом сезоне отмечает особую дату — 35 лет мы выпускаем спектакли, которые с успехом идут на сцене и ездят по всей стране. И если люди столько лет ходят на них, а потом, став взрослыми, приводят своих детей, это говорит о том, что мы нужны зрителю. В развлекательных жанрах есть потребность», — подчеркнула Брондз.

Поэт-песенник, член Союза Писателей Москвы Сергей Сашин до этого говорил, что мюзиклы в России являются «очень прибыльным проектом», если знать, как его поставить. По его словам, в мюзикле важно использовать мелодии и звуки, которые стали современными и популярными. Для этого над ним должны работать хорошие композиторы, уточнил Сашин.

Ранее худрук «Карамболя» рассказала об участии в фестивале «Музыкальное сердце театра».