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Худрук «Карамболя» рассказала об участии в фестивале «Музыкальное сердце театра»

Худрук Брондз назвала фестиваль «Музыкальное сердце театра» очень качественным

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Depositphotos

Фестиваль «Музыкальное сердце театра», на котором театр «Карамболь» получил награду «Лучший спектакль для детей и подростков» за спектакль «Сказка странствий», получился «очень качественным». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

По ее словам, представители театра впервые посетили Самару, где в этот раз проходило мероприятие, поэтому немного волновались. Однако она добавила, что все удалось организовать на должном уровне».

«В предыдущие годы у организаторов было желание пригласить нас с этим спектаклем, но в последнее время все отменялось, судя по всему, не хватало средств. В этом году на фестиваль были привезены из разных городов России самые разнообразные театральные труппы, но наша труппа была самая многочисленная», — добавила Брондз.

Накануне сообщалось, что Большой театр покажет 15 представлений балета «Щелкунчик» с 3 по 12 января. Зрители могут посетить как утренний, так и вечерний сеанс. Известно, что с 17 по 31 декабря также состоятся 18 представлений.

Ранее стало известно, что Ольга Кабо сыграла сумасшедшую в Театре Моссовета.

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