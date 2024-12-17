Худрук «Карамболя» рассказала об участии в фестивале «Музыкальное сердце театра»

Фестиваль «Музыкальное сердце театра», на котором театр «Карамболь» получил награду «Лучший спектакль для детей и подростков» за спектакль «Сказка странствий», получился «очень качественным». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

По ее словам, представители театра впервые посетили Самару, где в этот раз проходило мероприятие, поэтому немного волновались. Однако она добавила, что все удалось организовать на должном уровне».

«В предыдущие годы у организаторов было желание пригласить нас с этим спектаклем, но в последнее время все отменялось, судя по всему, не хватало средств. В этом году на фестиваль были привезены из разных городов России самые разнообразные театральные труппы, но наша труппа была самая многочисленная», — добавила Брондз.

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