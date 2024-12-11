Член Союза Писателей Москвы о мюзикле: «Это очень прибыльный проект»

Мюзиклы в России являются «очень прибыльным проектом», если знать, как его поставить. Об этом Pravda.Ru рассказал поэт-песенник, член Союза Писателей Москвы Сергей Сашин.

«Сделайте настоящий мюзикл по всем канонам жанра, и вы получите отдачу. Выберите правильную идею, напишите с профессионалами синопсис, добавьте хорошую музыку. Есть одно важное условие — при написании должна быть музыка сегодняшнего дня», — сказал он.

По его словам, в мюзикле важно использовать мелодии и звуки, которые стали современными и популярными. Для этого над ним должны работать хорошие композиторы, уточнил Сашин. Если в постановке нет хита, она обречена «на провал», заключил поэт.

5 декабря сообщалось, что мюзикл-блокбастер «Злая», главные роли в котором исполнили певицы Синтия Эриво и Ариана Гранде, был номинирован на премию «Оскар». Киноадаптация мюзикла уже была признана лучшим фильмом Национальным советом кинокритиков США. Глава совета Энни Шульхоф отметил, что «каждая деталь прекрасно исполнена и продумана, все актеры исключительны, а музыка не имеет себе равных».

Ранее стало известно, что Ариана Гранде пришла на мюзикл с 99-летней бабушкой.