Стало известно о наследстве Яниса Тиммы

У бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы не было имущества в Москве, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Тимму называли состоятельным женихом, поскольку на момент свадьбы с Седоковой он зарабатывал около миллиона долларов в год.

В начале отношений со спортсменом певица взяла в ипотеку две квартиры в Москве: одну, по версии СМИ, помог оплатить экс-супруг Седоковой, а вторую — должен был Тимма.

Позднее исполнительница продала вторую недвижимость в столице России в пользу собственного жилья в США. Однако, отмечает издание, Седоковой пришлось отказаться от имущества в Америке. Она не смогла выплачивать ипотеку за рубежом.

Таким образом, подытоживает Teleprogramma.pro, в отношениях с Седоковой Тимма не обзавелся имуществом.

В ноябре сообщалось, что в Латвии распродают имущество Яниса Тиммы из-за долгов баскетболиста по алиментам. Telegram-канал «Светский хроник» сообщал, что иск против спортсмена подала его бывшая жена Санна, в браке с которой у Тиммы появился шестилетний сын Кристиан.

На аукцион в Риге выставили место Тиммы на автостоянке стоимостью почти €10,5 тыс. и земельный участок площадью 816 кв.м. Стартовая цена последнего составила чуть больше €1 тыс.

Ранее сообщалось, что Седокова попала в больницу после кончины бывшего мужа.