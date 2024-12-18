«Ходил налево»: продюсер назвал причину развода Седоковой и Тиммы

К разводу певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы могли привести измены спортсмена, рассказал в беседе с изданием «Абзац» продюсер Сергей Дворцов.

«Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на все глаза», — говорит Дворцов.

По информации продюсера, Седокова якобы нанимала детективов для слежки за бывшим мужем.

Дворцов выразил свои соболезнования певице и отметил, что та любила мужа, несмотря на развод, а он, в свою очередь, любил ее, переживал и не хотел развода.

«Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания», — предположил продюсер, отметив, что выжившего экс-супруга певица действительно могла бы пожалеть.

Яниса Тимму нашли в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Спасти его не удалось. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

17 декабря Седокову госпитализировали по настоянию невролога.

Ранее подписчики экс-супруга Седоковой назвали тату баскетболиста пророческими.