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Юра Борисов получил новые американские награды за «Анору»

Актер Борисов получил премии кинокритиков Сан-Франциско и Торонто

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«Атмосфера кино»

Российский актер Юра Борисов получил новые американские награды за игру в фильме Шона Бейкера «Анора».

За лучшую роль второго плана его наградила ассоциация кинокритиков Торонто (TFCA), которая также отдала аналогичную награду Кирану Калкину за роль в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Майки Мэдисон из «Аноры» получила приз за лучшую актерскую игру.

Также роль Борисова отметили как лучшую роль второго плана кинокритики Сан-Франциско (SFBAFCC), кроме того, они отдали «Аноре» приз за лучший фильм.

10 декабря сообщалось, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус».

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. В картине Борисов играет телохранителя Игоря, в котором главная героиня после не самого удачного знакомства неожиданно находит поддержку.

Ранее Юра Борисов впервые после возвращения из США пришел на премию с женой.

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