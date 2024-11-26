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Администратор Буйнова отреагировала на слухи об ухудшении самочувствия певца

Администратор Буйнова назвала недостоверными слухи об ухудшении его самочувствия

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Телеканал «НТВ»

Здоровье певца Александра Буйнова в порядке, никаких ухудшений его состояния не наблюдается. Об этом в беседе с 360.ru рассказала его администратор Елена Козырь, комментируя новости о том, что у артиста обнаружили рак четвертой стадии.

«Это недостоверная информация. Не верьте ей. Он себя чувствует прекрасно. У нас расписан каждый день. Вчера были съемки и концерт, сегодня съемки и концерт», — отметила Козырь.

26 ноября SHOT сообщал, что Александру Буйнову присвоили паллиативный статус, так как артисту диагностировали рак предстательной железы IV степени. У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году. В конце августа СМИ писали, что у артиста произошел рецидив онкологического заболевания. Однако жена Буйнова заверяла, что певец здоров.

По информации SHOT, в ноябре Буйнов обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Медики назначили ему лечение и прописали препараты «на экстренный случай», если станет совсем плохо. В больнице также выяснили, что к артисту вернулся рак на четвертой стадии. Про «излечение и ремиссию речь больше не идет», заявляет канал.

Ранее жена Буйнова призвала следить в соцсетях артиста за новостями о его здоровье.

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