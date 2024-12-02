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Раскрыт гонорар Александра Буйнова

SHOT: певец Александр Буйнов выступает на корпоративах за 3 млн рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

Певец Александр Буйнов выступает на корпоративах за 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, в гримерке Буйнова должны находиться бутерброды, мясные и сырные нарезки, фрукты, печенья и конфеты. В пожелания певца не входит алкоголь. В качестве напитков у него прописаны чай, кофе, молоко. Выступления артиста длятся 45 минут.

По данным SHOT, Буйнов готов доехать до метро, если выступление проходит в Подмосковье. Оттуда музыкант просит забрать его и команду на трансфере до нужной точки.

26 ноября SHOT сообщал, что Александру Буйнову присвоили паллиативный статус, так как артисту диагностировали рак предстательной железы IV степени. У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году.

Администратор певца Елена Козырь сообщила, что Буйнов в порядке и никаких ухудшений его состояния не наблюдается. Она призвала не верить недостоверной информации. По словам администратора, певец постоянно занят концертами и съемками.

Ранее Павлиашвили объяснил, почему отказывается пить на корпоративах.

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