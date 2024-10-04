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Российские музыкальные сервисы стали маркировать исполнителей-иноагентов

Музыкальные сервисы России начали маркировку исполнителей-иноагентов

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Яндекс Музыка

Российские музыкальные сервисы начали маркировку исполнителей-иноагентов. Об этом сообщает издание «Известия».

По данным источника, Роскомнадзор будет внимательно следить за выполнением новых требований. Такая мера позволит слушателям решить, поддерживать ли того или иного певца из перечня.

4 октября замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей, признанных иностранными агентами.

Российские музыкальные сервисы оставались единственными отечественными платформами, где рядом с именами иноагентов не было соответствующей отметки в виду технических сложностей. Каким образом будет показываться отметка, пока не уточняется.

18 сентября сообщалось, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) был включен в реестр иноагентов за то, что он занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника.

Ранее Яндекс Музыка удалила записи выступлений Гитлера и Муссолини.

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