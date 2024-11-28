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В России запретили восемь рэп-композиций из-за реабилитации нацизма

Суд Москвы признал запрещенными треки Scally Milano за пропаганду наркотиков

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scallymilano/VK

Измайловский районный суд Москвы запретил на территории России восемь треков рэперов OG Buda, Scally Milano, Платины и Lil Krystall. Об этом стало известно из картотеки московских судов.

Иски подала Измайловская межрайонная прокуратура, все они были удовлетворены.

В композициях «Дает» (Scally Milano) и «На кассе» (OG Buda) суд усмотрел нарушение статьи 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма.

В песнях рэпера Платины «У тебя большая жопа я влюблен», «Бассок», «Санта Клаус» и «Опиаты Круг» и совместной работе Lil Krystall с OG Buda «Скам» нашли нарушение статьи 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотических средств.

Также московский суд запретил песню «Верят и не верят», созданную Scally Milano вместе Платиной, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

14 ноября сообщалось, что треки «отмененного» Scally Milano пропали из российской соцсети. В поисковой выдаче в VK при введении имени исполнителя в разделе «Музыка» появляется сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено». При этом соцсеть удовлетворяет запрос, если искать по конкретной песне Scally Milano.

Ранее сообщалось, что сериал «Клан Сопрано» подвергли цензуре в России из-за ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-персонажа.

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