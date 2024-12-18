Четырехлетний сын Бориса Грачевского дебютировал в кино

В Москве прошла премьера фильма «Новогоднее чудо», который стал дебютом в кино для сына Бориса Грачевского Филиппа. Об этом сообщает kp.ru.

Премьеру, которая состоялась 17 декабря, юный актер посетил вместе с мамой, актрисой Екатериной Белоцерковской.

В прокат лента выйдет 19 декабря. Она стала режиссерским дебютом актрисы Оксаны Сташенко. В картине снялись Елизавета Арзамасова, Эммануил Виторган, Степан Шевяков, Михаил Багдасаров, Петр Баранчеев, Анатолий Гущин и другие артисты. Певица Екатерина Семенова является автором музыки к фильму.

Белоцерковская познакомилась с Грачевским в 2015 году на съемках фильма «Ералаш в кино», а через год они поженились. Долгое время пара жила не привлекая к себе внимания, но в 2020 году в СМИ заговорили о том, что 71-летний Грачевский станет отцом в четвертый раз, и в апреле у супругов родился мальчик Филипп. У создателя киножурнала «Ералаш» также есть сын Максим и дочь Ксения от брака с первой женой Галиной, с которой он прожил почти 35 лет, и девочка Василиса от актрисы Анны Панасенко.

Ранее рыжий из «Ералаша» рассказал о конфликте с Грачевским.