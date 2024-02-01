Рыжий из «Ералаша» о конфликте с Грачевским: «Я зазвездился»

Актер Александр Лойе, известный по роли рыжего Саши из «Ералаша», рассказал, что ушел из проекта после ссоры с художественным руководителем Борисом Грачевский. Его слова передает aif.ru.

«Борис Юрьевич в какой-то момент стал строить из «Ералаша» бизнес, что было в те времена абсолютно логично и закономерно. И стал по-другому строить отношения с людьми. Это касается не только меня, но и тех, с кем он работал много лет», — заявил артист.

По словам Лойе, Грачевский однажды попытался его «приватизировать»: начал говорит о том, что актер всем ему обязан, что тот «зазвездился» и именно режиссер вывел его в люди. Однако артист решил закончить сотрудничество с Грачевским после этой ситуации. При этом актер заявил, что не хочет рассказывать об этом конфликте в подробностях, отметив, что эта ссора касалась только двух людей.

Лойе отменил, что активно снимается в кино и театре по сей день. На данный момент он задействован в двух проектах — «Операция Карпаты» и «Челюскин. Первые». Кроме того, актеру дорог спектакль «Без свидетелей» с Оскаром Кучерой и Евгением Тихомировым.

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