Макаревич обжаловал второй иноагентский штраф

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) обратился в Московский городской суд с жалобой по поводу второго штрафа из-за отсутствия маркировки в публикациях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зарегистрирована жалоба Макаревича А.В. по делу об административном правонарушении», — заявили в инстанции.

В мае певца обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Артист должен выплатить административный штраф в размере 30 тыс. руб., до этого он уже пытался безуспешно оспорить первый штраф за аналогичное нарушение в размере 35 тыс. руб.

Лидер «Машины времени» утверждал, что перебрался в Израиль из-за скорого рождения сына еще до начала полномасштабного конфликта на Украине. У Макаревича родился ребенок 30 марта 2022 года в Тель-Авиве, мать — четвертая жена музыканта Эйнат Кляйн, израильская журналистка и фотограф. В конце апреля 2022-го группа Макаревича сообщила, что их концерты в РФ отменяют. За границей Макаревич неоднократно выступал против российских действий на Украине и в сентябре 2022 года попал в перечень иноагентов. Он прокомментировал это словами «ну наконец-то».

Ранее был назван гонорар Макаревича на корпоративах.