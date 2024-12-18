Представлен шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств во вторник объявила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10 категориях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» представлены 15 картин, среди которых: бразильская лента «Я все еще здесь» режиссера Уолтера Саллеса, французский фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара, датская картина «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна, чешские «Волны» Иржи Мадла и «Прикосновение» исландского режиссера Бальтасара Кормакура, а также работы из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Норвегии, Палестины и Таиланда.

В номинации «Лучшая музыка» на награду претендуют фильмы «Претенденты», «Конклав», «Дикий робот», «Битлджус Битлджус» и «Головоломка 2». В категории «Лучший документальный фильм» в шорт-лист вошли такие работы, как «Дневники черного ящика», «Дагомея», «Фрида», «Голливудгейт» и «Фарфоровая война».

Также в списке претендентов на «Оскар» представлены категории: «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта 2025 года, и ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен. Для участия в отборе на «Оскар» фильмы должны быть показаны в кинотеатрах округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в год, предшествующий вручению награды. Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке киноленты с мечом в руках, ее высота составляет 34 см, а масса — 3,85 кг. Премия в настоящее время вручается в 23 номинациях.

Ранее мюзикл «Злая» вступил в гонку за «Оскар».