Трек Славы КПСС и Замая попал в реестр экстремистских материалов

Трек рэперов Славы КПСС (Вячеслава Машнова) и Замая (Андрея Замая) «Колумбайн» (организация запрещена в России) внесли в реестр экстремистских материалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Приморский краевой суд принял решение о внесении песни в реестр.

Композиция вышла в 2018 году в альбоме «Оверхайп». Она посвящена «прожарке» рэперов «новой школы». В 2022 году трек заблокировало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Трек был удален с российских платформ и переименован в Spotify на «Колумб».

В сентябре Telegram-канал Mash сообщил, что на Вячеслава Машнова пожаловались в полицию из-за якобы найденной в его клипе пропаганды наркотиков.

Жалоба на клип «Кайфоград» поступила в отдел полиции Кировского района. Клип снимали в Таиланде, с рэпером в кадре появляется его экс-избранница Саша Куромушка. Песня попала на компиляцию Славы КПСС «Любимые песни настоящих людей», название которой отсылает к альбому Хаски.

Ранее Хованский выбил зубы Славе КПСС.