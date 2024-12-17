Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Витя АК-47 не захотел комментировать просьбу 11-летнего активиста отменить концерт в Перми

Витя АК-47 не знает о призыве 11-летнего общественника отменить концерт в Перми

close
vityaak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представитель рэпера Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) Антон Петрушенко заявил «Газете.Ru», что не хочет комментировать видеоролик 11-летнего общественника Ильи Волегова, потребовавшего отменить концерт артиста в Перми. Он отметил, что сам Витя АК-47 обращение не видел.

«Без комментариев просто. Мы не хотим комментировать. Он [Витя АК-47] его не видел. А для чего?» — ответил Петрушенко.

17 декабря Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение 11-летнего подростка Ильи Волегова к Вите АК-47, в котором тот призвал рэпера не приезжать в Пермь. В отношении Вити АК-47 он использовал термин, обозначающий потребителя марихуаны. 11-летний активист также назвал артиста «карликом». Свое обращение Волегов завершил словами: «Пермский край — спортивный край».

В июле этого года Mash писал, что ФНС заинтересовалась ИП Вити АК-47 – ему грозила налоговая проверка. По данным канала, в 2023 году он создал ИП, через которое должен был заниматься музыкой и прочим. При этом Гостюхин не стал нанимать бухгалтера, что, в свою очередь, привело к тому, что музыкант неправильно выбрал систему налогообложения. После этого на бизнес АК-47 обратила внимание ФНС. Позже рэпер закрыл свое ИП.

Ранее концерт Гуфа в Москве оказался под угрозой отмены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами