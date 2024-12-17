Витя АК-47 не захотел комментировать просьбу 11-летнего активиста отменить концерт в Перми

Представитель рэпера Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) Антон Петрушенко заявил «Газете.Ru», что не хочет комментировать видеоролик 11-летнего общественника Ильи Волегова, потребовавшего отменить концерт артиста в Перми. Он отметил, что сам Витя АК-47 обращение не видел.

«Без комментариев просто. Мы не хотим комментировать. Он [Витя АК-47] его не видел. А для чего?» — ответил Петрушенко.

17 декабря Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение 11-летнего подростка Ильи Волегова к Вите АК-47, в котором тот призвал рэпера не приезжать в Пермь. В отношении Вити АК-47 он использовал термин, обозначающий потребителя марихуаны. 11-летний активист также назвал артиста «карликом». Свое обращение Волегов завершил словами: «Пермский край — спортивный край».

В июле этого года Mash писал, что ФНС заинтересовалась ИП Вити АК-47 – ему грозила налоговая проверка. По данным канала, в 2023 году он создал ИП, через которое должен был заниматься музыкой и прочим. При этом Гостюхин не стал нанимать бухгалтера, что, в свою очередь, привело к тому, что музыкант неправильно выбрал систему налогообложения. После этого на бизнес АК-47 обратила внимание ФНС. Позже рэпер закрыл свое ИП.

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