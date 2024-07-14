Витей АК-47 заинтересовалась ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась ИП Вити АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что рэперу грозит налоговая проверка. В 2023 году Гостюхин создал ИП, через которое должен был заниматься музыкой и прочим. Он не стал нанимать бухгалтера, что, в свою очередь, привело к тому, что музыкант неправильно выбрал систему налогообложения. После этого на бизнес АК-47 обратило внимание ФНС. 8 июля музыкант закрыл свое ИП.

Mash подчеркивает, что Гостюхин намерен снова открывать ИП. Однако на этот раз музыкант нанял бухгалтера и уже выстраивает административную работу. Его бизнес планирует работать по упрощенной системе налогообложения.

Накануне стало известно, что ФНС ликвидирует юрлицо украинско-российской группы «Нервы». Причиной стало то, что ведомство обнаружило недостоверность сведений об организации. Как заявляет издание «Страсти», через эту компанию проходили все деньги за выступления артистов.

Члены рок-группы «Нервы» уехали из России в Грузию в середине 2022 года. Артисты приостановили деятельность в России после СВО и прекратили сотрудничество с российским лейблом Navigator Record.

Ранее стало известно о долгах певицы Линды перед ФНС.