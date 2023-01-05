Сара Мишель Геллар отказалась участвовать в продолжении «Баффи — истребительницы вампиров»

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар окончательно отказалась от участия в продолжении шоу, сообщает Deadline.

По словам актрисы, она очень гордится проектом, который принес ей всемирную славу, но она также уверена, что эта история не нуждается в сиквеле.

При этом Геллар отметила, что вселенная «Баффи» может быть расширена без ее участия. Актриса уверена, что сериал можно перевыпустить с новыми актерами. На роль Баффи она предложила кандидатуру Зендеи.

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил на экраны в период с 1997 по 2003 гг. и является адаптацией одноименного фильма 1992 года, в котором главные роли сыграли Кристи Суонсон, Люк Перри, Дональд Сазерленд и Хилари Суэнк.