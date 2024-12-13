Ларисе Гузеевой стало плохо после съемок «Новогодней ночи»

Телеведущая и артистка Лариса Гузеева вместе с актером Максимом Авериным стали ведущими новогодней программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе». Об этом сообщает kp.ru.

На съемках передачи Гузеева предстала в длинном кардигане с серебряными пайетками и черных брюках-палаццо. Ее образ дополнили длинные бусы из жемчуга.

По информации kp.ru, телеведущей пришлось вызывать массажиста после съемок программы. Гузеева весь съемочный день носила увесистые украшения, из-за чего у нее начала болеть шея.

«Съемочный день был настолько долгим, что потребовался внеплановый визит массажиста. В итоге массажист приехал домой к звезде и быстро вернул ее в рабочее состояние», — отметило издание.

Программа «Новогодняя ночь» будет показана в ночь на 1 января на Первом канале.

До этого сообщалось, что «Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

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