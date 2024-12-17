У Щербакова диагностировали проблемы с суставами

Актера Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Щербаков попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. Сейчас он продолжает лечение в клинике. Как отмечает 112, у артиста выявили ряд серьезных хронических заболеваний. К примеру, проблемы с лучезапястными суставами.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

Позже Щербакову провели репозицию челюсти с левой стороны лица. Ему вправили смещенную скуловую кость и зафиксировали ее металлической спицей. Операция длилась всего 10 минут.

Ранее актера Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве.