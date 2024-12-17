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Продюсер «Иванушек» рассказал, почему не считает исполнительницу «Матушки-земли» звездой

Продюсер Матвиенко заявил, что Куртукова — певица одной песни

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ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер групп «Иванушки International» и «Любэ» Игорь Матвиенко поделился мнением по поводу певицы Татьяны Куртуковой. Его цитирует «Пятый канал».

Матвиенко дал понять, что считает Куртукову не звездой, а певицей одной песни — «Матушка-земля».

«Я не могу сказать, что это артист, это все-таки песня. Очень мне нравится, как движется Миа Бойка. Прямо прекрасно идет», — сказал он.

Остальные, уверен продюсер, — нишевые звезды. Причиной дефицита ярких молодых звезд на российской эстраде он назвал снижение авторитета телевидение, которое при этом интернет заменить не смог.

«Молодежь, которая сидит в соцсетях, видит фотографии, но для полного, яркого проявления нужны большие каналы, нужна «Новая волна» — спасибо Игорю Яковлевичу [Крутому], все-таки возродил ее. То есть артиста должны увидеть, полюбить или возненавидеть, или еще что-то», — рассуждает Матвиенко.

Накануне французская Лига 1 на своей странице в социальной сети X опубликовала видеозапись с подборкой сэйвов аргентинского вратаря «Марселя» Херонимо Рульи под песню «Матушка-земля»

Ранее исполнительница хита «Матушка» рассказала о хейтерах.

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