Исполнительница хита «Матушка» рассказала о хейтерах

Исполнительница стилизованного под русскую народную песню хита «Матушка» Татьяна Куртукова рассказала о хейтерах. Ее цитирует kp.ru.

Негативные комментарии в соцсетях она назвала издержкой профессии.

«Бывает, что люди пишут не обоснованную критику, к примеру, «мне это не нравится, потому что…», а просто какие-то злобные комментарии, какое-то изрыгание желчи. Честно говоря, даже страшно, чем живут такие люди, где они работают, насколько их жизнь несчастна, что они этим занимаются», — размышляет певица.

Однако, по словам Куртуковой, к подобным комментариям она относится спокойно и предпочитает прислушиваться к коллегам, профессионалам и авторитетным людям, а не анонимным критикам.

Песню «Матушка-земля» Татьяна Куртукова выпустила в 2022 году, а через год исполнительница также опубликовала такие композиции, как «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола». В 2024 году артистка спела свой шлягер на шоу «Песни от всей души» Андрея Малахова.

Накануне Куртукова призналась, что считает нонсенсом успех коллеги Ярослава Дронова (Shaman).

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