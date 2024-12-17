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Погребняк назвала кончину Яниса Тиммы эгоистичным поступком

Модель Погребняк заявила, что Янис Тимма не справился с депрессией

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк в беседе с 360.ru поддержала певицу Анну Седокову после ухода ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Погребняк заявила, что Седокова ни в чем не виновата. По ее мнению, Тимма не справился с депрессией. Она выразила певице соболезнования.

«Это эгоистичный поступок, он не подумал о своем сыне, ребенке Ани, и родителях. Боль он причинил близким людям», — отметила модель.

Погребняк назвала жизнь самым дорогим для человека. Она считает, что у Тиммы был шанс все исправить и вернуть Седокову, если тот боялся ее потерять.

17 декабря стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее подписчики экс-супруга Седоковой назвали тату баскетболиста пророческими.

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