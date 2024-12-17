Билет на концерт Леонтьева в Дубае стоит от 125 тыс. рублей

Певец Валерий Леонтьев выступит на гала-вечере в Дубае в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Мероприятие пройдет 31 декабря в концертном зале The Theater Dubai. Помимо Леонтьева, перед гостями выступят Люся Чеботина, Владимир Кузьмин и Дитер Болен из группы Modern Talking.

По информации канала, стоимость билета на гала-вечер составляет от 125 тыс. до 240 тыс. рублей.

В ноябре Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Недавно продюсер Павел Рудченко выражал сомнение, что Леонтьев вернулся к концертно-гастрольной деятельности. Он заявлял, что 75-летний певец уже не в силах отыграть полноценный концерт.

При этом продюсер не исключал, что Леонтьев будет принимать участие в различных мероприятиях.

«Да, разовые выступления, конечно, возможны. И Валерий Леонтьев будет как украшение на этих концертах», — отмечал Рудченко.

Ранее стало известно, что певица Алсу сообщила о переносе концерта из-за проблем со здоровьем.