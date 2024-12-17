Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Билет на концерт Леонтьева в Дубае стоит от 125 тыс. рублей

Певец Валерий Леонтьев выступит с концертом в Дубае в новогоднюю ночь

close
Владимир Родионов/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев выступит на гала-вечере в Дубае в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Мероприятие пройдет 31 декабря в концертном зале The Theater Dubai. Помимо Леонтьева, перед гостями выступят Люся Чеботина, Владимир Кузьмин и Дитер Болен из группы Modern Talking.

По информации канала, стоимость билета на гала-вечер составляет от 125 тыс. до 240 тыс. рублей.

В ноябре Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на юбилейном концерте Игоря Крутого. На праздничном вечере в честь 70-летия Крутого на LIVE Арене в Москве он исполнил песню «Занавес».

Недавно продюсер Павел Рудченко выражал сомнение, что Леонтьев вернулся к концертно-гастрольной деятельности. Он заявлял, что 75-летний певец уже не в силах отыграть полноценный концерт.

При этом продюсер не исключал, что Леонтьев будет принимать участие в различных мероприятиях.

«Да, разовые выступления, конечно, возможны. И Валерий Леонтьев будет как украшение на этих концертах», — отмечал Рудченко.

Ранее стало известно, что певица Алсу сообщила о переносе концерта из-за проблем со здоровьем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами