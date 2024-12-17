Худрук российского театра о демократии в театре: «Она к хорошему не приводит»

В театрах не должно быть демократии, потому что она «к хорошему не приводит». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала директор и художественный руководитель театра «Карамболь», заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз.

«Демократия в театре к хорошему не приводит. У нас просто так получилось по истории развития нашего театра, что нет отдельно хора, а мюзикл без массовых сцен невозможен. Поэтому так строится спектакль — где-то солируют, а где-то выступают и коллективно», — сказала Брондз.

По ее словам, дети, которые играют в театре, гордятся своим трудом, вложенным в постановки. Они любят играть на сцене и являются «настоящими фанатами театра», заключила худрук.

13 декабря сообщалось, что все новогодние каникулы — с 1 по 8 января — в Московском драматическом театре «Модерн» пройдет серия показов популярного детского спектакля «Затерянный мир» — сценической версии одноименного романа Артура Конан Дойла. Спектакль Юрия Грымова является единственной инсценировкой этого произведения на российской театральной сцене.

Ранее худрук «Карамболя» рассказала об участии в фестивале «Музыкальное сердце театра».