Ольга Кабо сыграла сумасшедшую в Театре Моссовета

Актрисы Марина Кондратьева и Ольга Кабо сыграли главные роли в спектакле «Монолог на двоих» в Театре Моссовета. Премьера постановки Андрея Максимова состоялась 15 декабря на сцене «Под крышей», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Спектакль, где заняты две актрисы, начинается с прихода странного мужчины. В центре истории — любовь двух женщин к одному человеку. А где вы видели ясность в любви? А тут вообще неясно: две ли тут женщины или одна в двух ипостасях», — так в пресс-службе театра объяснили идею спектакля.

По сюжету в кабинет владелицы фирмы «Путь к счастью» Ирины (Кондратьева) проникает странная посетительница Валентина (Кабо) и заявляет, что та увела у нее мужчину. При подготовке к роли Кабо консультировала ее дочь Татьяна Василишина — 26-летняя девушка окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике.

«Я открыла справочник и показала маме несколько диагнозов, где хорошо расписана симптоматика. И я сказала: «Такой симптом можешь добавить, такой — лучше не надо, здесь можно сделать проявление с точки зрения тела, здесь — с точки зрения эмоций». Мы даже пересматривали некоторые фильмы, в которых есть проявления определенных патологий», — рассказала Василишина.

Она также стала хореографом спектакля. Художником по свету выступил Нарек Туманян. Единственной музыкальной темой постановки стал романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова в исполнении автора.

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