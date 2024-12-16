Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ольга Кабо сыграла сумасшедшую в Театре Моссовета

Актриса Ольга Кабо дебютировала в спектакле «Монолог на двоих»

close
Пресс-служба Театра Моссовета

Актрисы Марина Кондратьева и Ольга Кабо сыграли главные роли в спектакле «Монолог на двоих» в Театре Моссовета. Премьера постановки Андрея Максимова состоялась 15 декабря на сцене «Под крышей», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Спектакль, где заняты две актрисы, начинается с прихода странного мужчины. В центре истории — любовь двух женщин к одному человеку. А где вы видели ясность в любви? А тут вообще неясно: две ли тут женщины или одна в двух ипостасях», — так в пресс-службе театра объяснили идею спектакля.

По сюжету в кабинет владелицы фирмы «Путь к счастью» Ирины (Кондратьева) проникает странная посетительница Валентина (Кабо) и заявляет, что та увела у нее мужчину. При подготовке к роли Кабо консультировала ее дочь Татьяна Василишина — 26-летняя девушка окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике.

«Я открыла справочник и показала маме несколько диагнозов, где хорошо расписана симптоматика. И я сказала: «Такой симптом можешь добавить, такой — лучше не надо, здесь можно сделать проявление с точки зрения тела, здесь — с точки зрения эмоций». Мы даже пересматривали некоторые фильмы, в которых есть проявления определенных патологий», — рассказала Василишина.

Она также стала хореографом спектакля. Художником по свету выступил Нарек Туманян. Единственной музыкальной темой постановки стал романс Екатерины Максимовой на стихи Марка Максимова в исполнении автора.

Ранее сообщалось, что в Москве вручат премию зрительских симпатий «Звезда театрала».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами