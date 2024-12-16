Муж Кадышевой рассказал, как он и певица прожили вместе больше 40 лет

Муж Надежды Кадышевой, композитор и баянист Александр Костюк признался в беседе с mk.ru, что в браке ориентируется на «секреты классиков».

По словам Костюка, в браке важно любить, доверять друг другу и не предавать.

«В жизни сложностей у всех много, и у нас они бывают. Самое главное, как их проходить. А проходить нужно вместе. Если у нас семьи будут крепкие, то у нас и сильное государство будет», — заявил композитор.

Костюк также прокомментировал начало музыкальной карьеры его сына Григория. Он признался, что очень доволен, как развивается мужчина. По словам супруга артистки, Григорий очень рано заинтересовался музыкой. К примеру, сын исполнительницы пел и выступал в Национальном театре.

«Мы счастливы, что он продолжает наше дело. У него хорошо все получается, он сам и стихи пишет. Он стал состоявшимся артистом», — отметил баянист.

Костюк женат на Кадышевой с 1983 года. Через год у них родился сын Григорий.

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