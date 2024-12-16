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Суд отложил заседание по делу Беркович и Петрийчук

Муж Петрийчук Шехватов: суд отложил заседание по делу до 25 декабря

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Alexander Zemlianichenko/AP

Муж Светланы Петрийчук Юрий Шехватов сообщил в Telegram-канале, что Апелляционный военный суд отложил дело драматурга и режиссера Евгении Беркович.

«Прения сторон завершены. Перерыв в заседании до 25 декабря (среда) в 10:00», — заявил муж драматурга.

Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма. 8 июля 2024 года их приговорили к шести годам лишения свободы.

В середине ноября Беркович сообщила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО».

По словам Беркович, в декабре должна состояться премьера пластического спектакля Анны Закусовой и Ольги Шайдуллиной «Коридор Барто», где сама Беркович числится «автором идеи», однако, по ее мнению, от привнесенного ей материала в постановке ничего не осталось.

Ранее питерский суд не нашел в текстах рэпера Toxi$ пропаганды наркотиков.

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