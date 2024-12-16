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Питерский суд не нашел в текстах рэпера Toxi$ пропаганды наркотиков

Суд Санкт-Петербурга заявил, что в песнях рэпера Toxi$ нет пропаганды наркотиков

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Телеграм-канал «ToxiS»

Невский районный суд прекратил производство по делу в отношении рэпера Toxi$ (Андрея Смелянского). Об этом сообщила в Telegram-канале руководительница Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

На Смелянского подали иск по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). В ходе экспертизы было выявлено, что в песнях Toxi$ не содержатся высказывания, содержащие побуждение к употреблению наркотиков, а также не выражена положительная оценка наркотиков или их употребления. Были рассмотрены песни «iCant», «ХО», «Мой счет».

Суд производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

«Заключение эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отвечает требованиям допустимости доказательств, составлено правомочным лицом и соответствует требованиям КоАП РФ. При этом имеющиеся в материалах дела пояснения специалиста-врача психиатра-нарколога суд не принял во внимание, так как врач не обладает специальными познаниями в области лингвистики», — отметила Лебедева.

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