Руслан Белый рассказал об усиленной проверке россиян спецслужбами в Молдове

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-проекте «Давайте вместе сделаем шоу», что спецслужбы усиленно проверяют россиян в Молдове.

Белый признался, что его допрашивали при въезде в Молдову. Артист приезжал в Кишинев, чтобы провести концерт.

«Там всех россиян, которые влетают в Молдову с российским паспортом, усиленно проверяют на границе пограничники, какие-то спецслужбы и так далее. И отводят в отдельный кабинет, где проводят какую-то беседу», — поделился юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В ноябре Руслан Белый усомнился, что когда-нибудь вернется в Россию — даже если «все станет безопасно» и с него снимут статус иноагента. По словам комика, через 2-4 года его семья уже полностью интегрируется в европейскую жизнь, а дочь пойдет в школу.

Ранее Руслан Белый пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне.