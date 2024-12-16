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«Фильмография гигантская»: в Госдуме рассказали, какие отечественные фильмы показать детям и подросткам

Депутат Драпеко посоветовала смотреть отечественные фильмы с детьми в новогодние праздники

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Shutterstock

В новогодние праздники россияне могут показывать своим детям отечественные фильмы и мультики. Чтобы заинтересовать ребенка, родителям стоит рассказать ему историю о картине, а после вместе обсудить увиденное. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Фильм «Неуловимые мстители» и вся эта серия очень интересная — живая, хорошо смонтированная. «Гардемарины, вперед!» для подростков, по-моему, самое то. Маленькие «Золушку» раскрашенную с удовольствием посмотрят — она тоже очень хорошо смонтирована, хорошо сыграна. «Звезда пленительного счастья» — это для подростков — красивые артисты на красивых конях, романтика, любовь. Очень хороши приключенческие фильмы, очень хорошие фильмы про космос. У нас фильмография гигантская на все темы, очень много хороших фильмов, которые можно показывать. Каждый раз, когда ребенку показываешь фильм, надо рассказывать что-то про этот фильм, про историю, надо готовить ребенка. Я помню, что никак не могли мы с внучкой «Тимур и его команда» прочитать. Очень тяжелый слог, они сегодня такое не читают. И тогда стали рассказывать ей всякие байки про тимуровцев, и как мы сами были тимуровцами. А фильм она очень хорошо посмотрела», — рассказала Драпеко.

По мнению политика, не стоит запрещать детям смотреть зарубежные мультики, например от студии Disney.

«А что их не показывать, если они есть? «Красавицу и чудовище» показать. Он, кстати, дублирован у нас на киностудии «Невафильм», и все уверяют, что сдублировано лучше, чем озвучено. Озвучивали великие американские артисты, но дублировано на русский язык нашими артистами просто гениально. [Показывать картины] про любовь, про дружбу, про приключения, про то, как себя вести в разных ситуациях. Ведь для чего мы детям это показываем? Научить, как жить, как жить надо, а как не надо. Так что есть что смотреть, выбор большой. Обязательно поговорить с ребенком о фильме — что он там увидел, что он понял. Тогда вы поймете, что за человек с вами рядом растет», — заключила она.

Ранее в Госдуме призвали граждан соблюдать тишину в Новый год.

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