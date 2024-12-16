К 80-летию Анастасии Вертинской устроят марафон на ТВ

Марафон в честь 80-летнего юбилея народной артистки РСФСР Анастасии Вертинской пройдет 19 декабря на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Показ начнется в 6:20 с киноэпопеи Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир». В фильме Вертинская сыграла «маленькую княгиню» Лизу Болконскую. В 21:30 зрители могут посмотреть одноименную экранизацию повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». Для артистки роль Ассоль стала дебютной в кино.

В 23:10 телеканал покажет фильм Абрама Роома «Преждевременный человек». Картина снята по пьесе Максима Горького «Яков Богомолов». Вертинская исполнила жену главного героя. В час ночи начнется трансляция документального фильма «Другие берега Анастасии Вертинской».

Марафон завершит драма Алексея Сахарова «Случай с Полыниным» в 1:40. В фильме Вертинская исполнила главную роль — актрисы Галины Прокофьевой, в которую во время войны влюбляется командир авиационного полка.

Анастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в семье певца Александра Вертинского и художницы Лидии Циргвава. В фильмографии актрисы более 30 работ.

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