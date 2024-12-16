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Пригожин заявил, что время «Тату» ушло

Продюсер Иосиф Пригожин предрек успех исполнительницам хита «Сигма-бой»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru не исключил, что исполнительницы завирусившейся песни «Сигма-бой» станут новыми «Тату».

Пригожин заявил, что время группы «Тату» ушло». По его мнению, у каждого поколения свои звезды. Как отметил продюсер, у аудитории есть потребность в новых лицах, поэтому успех исполнительниц песни «Сигма-бой» неизбежен и очевиден.

«У «татушек» дети выросли, они этого возраста, те, кто стоит на сцене. Поэтому это нормально, естественный процесс», — рассказал Пригожин.

Трек «Сигма Бой» недавно возглавил мировой чарт Spotify. Его написали продюсер Михаил Чертищев и исполнитель Серафим Сидорин (МУККА).

Саму песню исполнили Светлана Чертищева (Betsy), известная по вирусным детским песням «Капибара», «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш», и Маша Янковская — блогерша и резидент телеканала «СТС Kids».

16 декабря 12-летняя Чертищева объяснила смысл песни. Певица подразумевала в треке, что она и Янковская «такие крутые», а «сигма-бой» пытается их добиться. Янковская призналась, что рада вирусной мировой популярности хита.

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