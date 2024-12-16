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Завирусившиеся в TikTok с «Сигма Боем» 12-летние россиянки объяснили смысл песни

Отец исполнившей «Сигма Бой» блогерши заявил, что прививает дочери правильные ценности

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Детское радио/Rutube

Продюсер и отец одной из россиянок, завирусившихся в TikTok с песней «Сигма Бой», заявил, что прививает дочери правильные ценности. Михаила Чертищева цитирует 78.ru.

«Пытаемся донести до девочек правильные ценности, что все люди равны, несмотря на их статус, и главное — человеческое отношение друг к другу», — заявил он.

12-летняя певица Betsy (Светлана Чертищева) призналась, что любит выступать на сцене, и объяснила смысл песни.

«Смысл в том, что мы с Машей такие крутые, сигма бой пытается нас добиться, и мы его тоже пытаемся добиться», — сказала она.

Ее коллега Маша Янковская призналась, что рада вирусной мировой популярности хита.

«Первое, что мы увидели, это когда немец из Германии ходил с колонкой большой в метро и максимально громко включал песню», — говорит девочка.

Трек «Сигма Бой» недавно возглавил мировой чарт Spotify. Его написали продюсер Михаил Чертищев и исполнитель Серафим Сидорин (МУККА).

Светлана Чертищева известна по вирусным детским песням «Капибара», «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш», Маша Янковская — блогерша и резидент телеканала «СТС Kids».

Накануне итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с песней «Сигма Бой», отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

Ранее экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева потеряла голос перед корпоративами.

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