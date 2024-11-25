Назван фильм, который прочно занял вершину российского проката

Комедия «Манюня: Приключения в деревне» вновь стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 ноября.

Фильм собрал 90 млн рублей за минувшие выходные.

Историческая драма «Любовь Советского Союза» на втором месте. Она собрала 86,4 млн рублей за уикенд. Картина посвящена молодой советской актрисе Галине Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой, замеченной Иосифом Сталиным. Главные роли в картине исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Замыкает тройку лидеров комедия «Зять» (86,3 млн рублей). Девушка Алена влюбляется в лучшего друга своего отца, который делает все, чтобы расстроить этот союз. Роли в фильме сыграли Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда.

До этого фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате кинокомикс «Майор Гром: Игра». По сюжету фильма, Манюня и ее подруги Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Сюжет разворачивается в 1980-х. В Москве девочек ждут удивительные встречи — в том числе с актером Юрием Никулиным.

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