Киркоров обвинил Ивлееву в неблагодарности

Певец Филипп Киркоров возмутился в интервью Никите Никитину блогершей Анастасией Ивлеевой.

Никитин спросил, на какую вечеринку пошел бы Киркоров – к Пи Дидди или к Ивлеевой. Артист ответил, что однозначно не ко второй. Он назвал блогершу «редкой сукой» и обвинил в неблагодарности. Певец уточнил, что Ивлеева до сих пор не извинилась перед ним.

«Еще и позволяет комментировать меня», — отметил исполнитель.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Сама Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова после «голой» вечеринки. Блогерша опубликовала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Она намекнула, что хочет подарить это украшение народному артисту России.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Мосгорсуд подтвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии.