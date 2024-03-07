В России резко выросло число банкротств

За первые два месяца 2024 года количество признанных банкротами юридических лиц в РФ увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант».

В январе банкротами в России признали 571 компанию, в феврале — 771. В 2023 году их было 364 и 478 соответственно. Таким образом, прирост за январь 2024 года составил приблизительно 57%, а за февраль — 61%.

Отмечается, что число корпоративных банкротств в стране начало расти впервые с 2021 года. По мнению юристов, эффект прошлогоднего моратория на банкротства исчерпан, и теперь следует ждать роста количества несостоятельных компаний. Сдержать его могло бы предложенное Верховным судом увеличение лимита по долгу с 300 тыс. руб. до 2 млн руб. Однако и в органах власти, и в юридическом сообществе эту идею считают спорной.

В феврале Верховный суд РФ разрешил банкротить иностранных юрлиц, имеющих «тесную связь» с Россией.

До этого в Минфине РФ заявили, что налог на сверхприбыль будут обязаны заплатить даже компании-банкроты.

Ранее бывшего топ-менеджера «Газпрома» признали банкротом.

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