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«Наши отношения чисты»: Natan о чувствах к Лерчек

Рэпер Natan заявил, что у него нет романтических отношений с Лерчек

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Виталий Белоусов/РИА Новости/ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В готовящемся к выходу новом выпуске реалити «Звезды в джунглях» рэпер Natan (Натан Миров) рассказал о своих чувствах к блогерше Лерчек (Валерия Чекалина). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.

Он заявил, что обожает жену, а романа с Лерчек у него нет.

«Мне нравится этот человек своим умом, своей харизмой, тем, чего она достигает. У меня с Лерой нет никаких романтических отношений, никакой симпатии в плане мужчины и женщины. Поэтому наши отношения чисты», — заверил он.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что Миров якобы уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен. Журналистка заверила, что жена простила Natan. Сама Швецова опровергла это.

Ранее Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan.

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