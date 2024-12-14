Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Высланный на Украину «Гном из тиктока» назвал жизнь в Польше изгнанием

Блогер Олейниченко порадовался депортации из Польши на Украину

close
Телеграм-канал «Crawly»

Блогер Crawly («Гном из тиктока», настоящее имя Владислав Олейниченко) назвал жизнь в Польше изгнанием после депортации на Украину. О своей жизни в Киеве он рассказал в соцсетях.

«Я здесь, потому что я хочу быть здесь. После шести лет изгнания я на Украине, где любезные люди, где все ухожено, нет хамства, все тебя уважают», — сказал высланный блогер.

Посты и стримы «Гнома из тиктока» привлекли внимание Центра мониторинга расистского и ксенофобного поведения Польши. Они пожаловались на грубые высказывания блогера о поляках, обратили внимание на его слова о том, что он предпочел бы жить в Москве.

В своих роликах Олейниченко также показывал, как прыгает по машинам на стоянке в центре Варшавы и обливает возмущенного прохожего огнетушителем. Видео оказалось постановочным, но на Олейниченко возбудили дело о вандализме.

«Гномом из тиктока» Олейниченко стали называть, поскольку в роликах он также выполняет пранки, одеваясь в зеленый плед, колпак и накладную бороду.

Накануне стало известно, что блогеру Хасбику не грозит уголовное дело после антисемитского поста с ракетой Ирана.

Ранее литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами