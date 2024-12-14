Высланный на Украину «Гном из тиктока» назвал жизнь в Польше изгнанием

Блогер Crawly («Гном из тиктока», настоящее имя Владислав Олейниченко) назвал жизнь в Польше изгнанием после депортации на Украину. О своей жизни в Киеве он рассказал в соцсетях.

«Я здесь, потому что я хочу быть здесь. После шести лет изгнания я на Украине, где любезные люди, где все ухожено, нет хамства, все тебя уважают», — сказал высланный блогер.

Посты и стримы «Гнома из тиктока» привлекли внимание Центра мониторинга расистского и ксенофобного поведения Польши. Они пожаловались на грубые высказывания блогера о поляках, обратили внимание на его слова о том, что он предпочел бы жить в Москве.

В своих роликах Олейниченко также показывал, как прыгает по машинам на стоянке в центре Варшавы и обливает возмущенного прохожего огнетушителем. Видео оказалось постановочным, но на Олейниченко возбудили дело о вандализме.

«Гномом из тиктока» Олейниченко стали называть, поскольку в роликах он также выполняет пранки, одеваясь в зеленый плед, колпак и накладную бороду.

Накануне стало известно, что блогеру Хасбику не грозит уголовное дело после антисемитского поста с ракетой Ирана.

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