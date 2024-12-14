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«Просто объелась»: Алсу ответила на слухи о беременности

Певица Алсу заявила, что не беременна

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Пресс-служба KION

Российская певица Алсу ответила на слухи о беременности. На вопросы заподозривших пополнение в семье звезды фанатов она ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — объяснила Алсу.

Поклонники решили, что Алсу может быть беременна, поскольку на премии «Золотой граммофон» она появлялась в блестящем платье изумрудного цвета, давшем повод для подобных заключений.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с популярной моделью. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

Накануне Алсу рассказала, как дочери отреагировали на развод с их отцом бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка отметила, что 18-летняя Сафина и 16-летняя Микелла вели себя мудро.

Младшая дочь Алсу недавно публично поздравила отца с днем рождения. Микелла поделилась семейным видео, где родитель аккомпанировал ей на рояле. Подросток призналась ему в любви и поблагодарила «за все».

Ранее стало известно, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ждет ребенка.

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