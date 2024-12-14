Дочь Анастасии Заворотнюк ждeт ребeнка

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна перестала скрывать беременность. Новыми фотографиями с заметно увеличившимся животом она поделилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину своего долгого отсутствия в соцсетях», — написала она.

На новых кадрах, появившихся на странице девушки, она отдыхает под солнцем у неизвестного отеля и придерживает живот рукой.

Срок беременности Анна Заворотнюк не назвала.

Дочь артистки в 2022 году тайно вышла замуж. Анна официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года, когда актрисы не стало. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Бизнесмен сделал Анне предложение в 2021 году, а перед отъездом в ОАЭ они официально зарегистрировали отношения.

Пара с 2022 года живет в Дубае. Модель объясняла, что переезд в другую страну связан с работой мужа, а не с политическими событиями.

Ранее Заворотнюк показала кадры с дня рождения своей сестры.