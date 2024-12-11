Сестре Фриске наложили пять швов из-за травмы

Сестра Жанны Фриске Наталья призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пропала из соцсетей из-за разбитой брови.

Фриске получила травму, когда подруга случайно «зарядила» ей телефоном в глаз. Приятельница неудачно бросила смартфон, он отрекошетил и попал блогерше в глаз. Из-за рассечения сестре артистки наложили пять швов.

Фриске уверила, что все хорошо, и между ней и подругой нет никакого конфликта.

«Мы не ссорились. Я сейчас с ней только сидела ела, мы общаемся. Мы не дрались, все хорошо. Она просто неудачно кинула телефон на диван, где я сидела. Я думаю, что скоро ничего не будет видно», — поделилась блогерша.

В апреле Фриске сделала подтяжку груди, абдоминопластику, ушивание диастаза и липофилинг. Она решилась на операцию через два года после родов. Блогерша проходила реабилитацию дома. Она рассказывала, что ей тяжело дышать ночью из-за отеков. 27 мая Фриске показала фигуру после пластики.

6 мая Фриске поделилась, что постепенно восстанавливается после операции. Она ходила на физиотерапию и собиралась ставить капельницы.

Ранее Алена Жигалова обвинила Шепелева в сливе информацию о болезни Фриске.