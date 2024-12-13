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«Предпочитаю на лыжах»: правозащитница Грачева ответила Олегу Майами на приглашение в Таиланд

Правозащитница Грачева отказалась ехать с Олегом Майами в Таиланд

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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правозащитница Светлана Грачева ответила певцу Олегу Майами на приглашение поехать с ним в Таиланд. Ее цитирует портал «Страсти».

Майами позвал Грачеву в Таиланд после ее обращения в СК из-за его «дискредитации семейных ценностей».

«В моем конкурсе, кто грациознее ко мне подкатит, у нас появился явный лидер — Светлана Грачева. <...> А победитель конкурса отправляется со мной в путешествие в Таиланд», — сказал он, добавив, что убедился бы, что Грачева не останется чайлдфри.

В ответ Грачева поблагодарила Майами, но отказалась.

«Я предпочитаю зимой кататься на лыжах. Советую в дальнейшем не призывать женщин к разводам, а наоборот — выступать за сохранение брака. Любовь победит все», — заключила она.

Недавно Олег Майами посоветовал россиянкам разводиться, если они сомневаются в своем партнере, «пока не начался Новый год».

Позднее общественница Светлана Грачева уличила певца в дискредитации семейных ценностей и подстрекательстве женщин к разводам. Она обратилась в СК России с просьбой проверить высказывание артиста.

Ранее в СПЧ заступились за Олега Майами после обвинений в дискредитации семейных ценностей.

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